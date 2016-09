PRF estima aumento de 50% na movimentação nas estradas neste feriadão

Neste final de semana, Mossoró terá dias prolongados de descanso graças aos feriados de 30 de setembro e 03 de outubro este ano terem caído na sexta e na segunda-feira este ano, dando aos mossoroenses feriadão prolongado de quatro dias. Com tantas pessoas de folga, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima que a movimentação nas estradas deve aumentar em torno de 50%, sobretudo neste sábado, 30, e na segunda-feira, dia de retono à cidade.

“Por causa do feriadão, aumentamos a atuação nas estradas. Este ano faremos uma blitz dupla da Lei Seca, tanto por conta do feriadão quanto por casa do dia das eleições. Orientamos às pessoas que tenham cuidado, planejem bem a viajem, verifiquem a situação do carro e, claro, evitem o consumo de álcool associado à direção”, afirma o inspetor da PRF, Aliathar Gibson.

O inspetor chama a atenção ainda para que os condutores mantenham a calma diante do aumento do fluxo de veículos e que, mesmo com pressa, respeitem a sinalização.

Eleições

Para as eleições municipais do domingo, Policiais Militares e a PRF irão reforçar a atuação nas cidades. Mossoró receberá reforço da PRF de Natal para ajudar tanto no patrulhamento das estradas, que devem ter aumento da movimentação, quanto no apoio à Justiça Eleitoral no cumprimento.