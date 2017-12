PRF e IBAMA prendem 11 pessoas vendendo pássaros silvestres em Macaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) realizaram na manhã deste sábado, 16, em uma feira livre no centro da cidade de Macaíba, região metropolitana de Natal, a operação “Voo Livre”, voltada para coibir o comércio e o cativeiro de pássaros silvestres.

A ação foi deflagrada a partir das 7h30 e contou com a participação de 20 PRFs e 10 agentes do Ibama. Ao final da operação foram apreendidos 95 pássaros silvestres de várias espécies, como: galos de campina, sábias, sibites, azulões, sonhaçus, gaturamos, verdelins, golinhas etc.

Foram presas 11 pessoas pela prática de crimes ambientais, previstos na Lei 9.605/98, com pena de detenção de seis meses a um ano e multa.

Os detidos foram submetidos a Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e os pássaros encaminhados a sede do Ibama em Natal. Foram aplicados ainda um total de aproximadamente R$ 30 mil em multas.