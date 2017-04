PRF captura fugitivo armado a caminho de Natal

Policiais Rodoviários Federais prenderam no final da noite da quarta-feira, 26, no posto da PRF de Macaíba, um fugitivo da Justiça, de 43 anos, passageiro de um ônibus que seguia de Mossoró para Natal. Na bolsa do suspeito, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com 24 munições intactas. O homem ainda apresentou carteira de identidade falsa e estava com uma chave de algema.

O homem recapturado pela PRF responde a processo por assalto a um mercadinho na cidade potiguar de São Tomé, no ano de 2012, que resultou na morte de um Policial Militar.

O fugitivo também responde pelo o homicídio de uma mulher na cidade de São Francisco do Oeste no ano de 2013 e possui ainda um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Brasília/DF.

O fugitivo foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Natal.