PRF arrecada doações para instituições de apoio a crianças com câncer

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está recolhendo doações em todo o Brasil para entidades envolvidas com o apoio e tratamento de crianças com câncer, como hospitais, casas de apoio e congêneres. No Rio Grande do Norte, a campanha será encerrada no dia 24 de novembro e recolhe leite para Hospital Varela Santiago, que atende crianças de todo o Estado.

Interessados em contribuir com a campanha podem deixar latas dos leites do tipo NAN1 e NINHO nos postos da PRF. Além destes pontos, as doações em Mossoró poderão ser entregues também na sede da Delegacia da PRF, localizada próximo ao DNIT.

No encerramento da campanha, será desenvolvida programação durante inteiramente voltada às crianças que estão em tratamento no Hospital Varela Santiago. Durante todo o dia, serão oferecidos lanches e realizados passeios e atividades lúdicas.

A campanha de doações doi lançada pela PRF/RN no último domingo, 23, no Parque das Dunas, em Natal. Participam também da campanha a Casa de Apoio Durval Paiva e o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC).