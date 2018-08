PRF apreende em Mossoró moto com 225 multas

Durante uma fiscalização de rotina no perímetro urbano da BR 304, em Mossoró, a Polícia Rodoviária Federal abordou, na noite da segunda-feira, 30, um motorista que seguia em uma motocicleta NXR 150 BROS ano 2010 com a luz traseira apagada. Após consulta no sistema eletrônico, os PRFs verificaram que o registro da moto contabilizava 225 autuações, todas praticadas na cidade de Mossoró.

Ao consultarem a placa do veículo, os policiais constataram que existia um débito de R$ 11.927, 24 sobre o veículo.

O condutor apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com o exame de saúde vencido há mais de 30 dias, além de estar com o documento da motocicleta atrasado há cinco anos.

Verificou-se também que 96% das infrações foram decorrentes do excesso de velocidade. Todas constatadas por sensores fixos em rodovias federais e vias municipais da cidade.

Diante do flagrante, veículo foi retido e recolhido ao pátio da empresa responsável pela guarda e só será liberado após a regularização dos débitos.