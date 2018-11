PREVI arrecada mantimentos para o Abrigo Amantino Câmara

O instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (PREVI-Mossoró) iniciou o segundo ano da campanha Previ Solidário, com o objetivo de arrecadar doações de mantimentos (alimentos e/ou itens de higiene pessoal) para o abrigo de idosos Amantino Câmara, em Mossoró. A campanha começou no dia 5 de novembro e segue oficialmente até o dia 19 de dezembro com pontos de arrecadação distribuídos pela cidade. Os mantimentos serão entregues no dia 20 de dezembro.

A campanha acontece pelo 2º ano consecutivo. Em 2017, foram arrecadados 400kg de alimentos. “Na edição deste ano [2018], nosso objetivo é que as arrecadações superem as do ano passado”, frisa o presidente da Previ-Mossoró, Elviro Rebouças.

Qualquer pessoa pode doar e deixar em um dos pontos de arrecadação listados a seguir: Hiper Queiroz (Leste Oeste), Hiper Queiroz (Nova Betânia), Supermercado Queiroz (Boa Vista); Supermercado Rebouças (Alberto Maranhão), Rebouças (Alto de São Manoel), Rebouças (Santo Antônio); Cidade Alternativo (Doze Anos – ao lado do cemitério) ou Cidade (Abolição 4). Mais pontos podem surgir no decorrer da campanha.

“A campanha Previ Solidário está convocando as entidades de classe, donos de supermercado, servidores ativos do município, assim como servidores aposentados e pensionistas que participam ativamente dos projetos da Previ Mossoró a participarem dessa mobilização. As pessoas serão incentivadas a doarem”, destaca o presidente Elviro Rebouças.

Empresas que se tornarem doadoras e atingirem o maior número de itens doados na campanha receberão certificado de “Empresa Amiga do Abrigo Amantino Câmara” como forma de reconhecimento pelo apoio e retorno ao projeto.

A população pode acompanhar o avanço da campanha e mais detalhes através das mídias sociais @previmossoro, assim como os pontos de arrecadação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3315-3315.