Presos fogem da Penitenciária de Parnamirim

Um grupo de 14 presos escapou da Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP) na noite da sexta-feira, 06 de janeiro. Na manhã deste sábado, 07, o helicóptero Potiguar I, da Polícia Militar (PM), está ajudando nas buscas pelos criminosos na região. De acordo com o major Eduardo Franco, quatro presos já foram recapturados.

Essa foi a segunda fuga do sistema prisional potiguar este ano. Na terça-feira, 03, cinco presos escaparam do Centro de Detenção Provisória da Zona Norte de Natal, porém, de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (Sejuc), desta vez, todos foram recapturados.