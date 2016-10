Preso é assassinado a facadas na Penitenciária Estadual de Alcaçuz

O detento Thyago Bruno Silva de Melo, de 31 anos, foi assassinado a facadas dentro da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, maior unidade prisional do RN, localizada no município de Nísia Floresta, na tarde da terça-feira, 04 de outubro.

A direção do presídio informou que o preso foi encontrado no Pavilhão 3 da unidade, com perfurações no corpo feitas por arma branca.

A Polícia Civil e o Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep) foram chamados à Penitenciária para fazer a perícia e investigar o crime.

Somente este ano, 24 detentos morreram em unidades prisionais do Rio Grande do Norte. Em todo o ano passado, foram 28 mortos no sistema prisional potiguar.