Preso de Justiça em liberdade vigiada é morto a tiros dentro de casa

O crime aconteceu hoje, 28 de novembro, na Rua Antônio Mendes Oliveira Neto, no bairro Costa e Silva.

Segundo informações colhidas, o preso estava em liberdade vigiada por tornozeleira eletrônica e tinha 28 anos de idade.

Júlio César da Silva Bertuleza, “Juca dos Pintos”, estava na casa de uma irmã, quando foi surpreendido por três elementos que chegaram num carro Ford-K, dirigido por uma mulher, Para dificultar a identificação, os dois criminosos estavam de moletom e encapuzados.

Os dois elementos portavam pistola e escopeta calibre 12. Desceram atirando em “Juca dos Pintos” ainda na calçada da residência. Ele correu e foi seguido pelos matadores que terminaram a execução na sala da casa. Juca foi morto com tiros de pistola e um tiro de escopeta, na região do abdômen.

Júlio César da Silva Bertuleza, passou 04 anos preso, acusado de envolvimento com assalto e tráfico de drogas e há poucos dias havia deixado a prisão, com uso de tornozeleira eletrônica.

A perícia criminal recolheu cerca de 20 capsulas de pistola e identificou no corpo da vítima 11 perfurações no corpo da vítima, de arma do mesmo calibre, além de uma perfuração de munição de grosso calibre.