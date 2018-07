Preso com tornozeleira eletrônica é assassinado em apartamento em Mossoró

O preso de Justiça em liberdade vigiada João Bernardo Saldanha Stein, de 19 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira, 02 de julho, em Mossoró. A vítima era natural da cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, e usava tornozeleira eletrônica.

O crime aconteceu por volta de 01h40 dentro de um apartamento em um condomínio na Avenida Sérvulo Marcelino, no Planalto 13 de Maio, onde o jovem morava. Os assassinos quebraram o cadeado do portão de entrada do prédio, subiram até o primeiro andar, quebraram o cadeado de outro portão, arrombaram a porta do apartamento de João Bernardo e efetuaram cerca de 30 tiros de pistolas Ponto 40 e 380 contra o jovem.

João Bernardo Saldanha Stein havia sido preso em novembro de 2017 após um assalto à UBS do Aeroporto II, em Mossoró, mas estava em liberdade usando tornozeleira eletrônica. Um dos comparsas do jovem no roubo à unidade de Saúde, Emanoel Eugênio do Rosário Neto, foi assassinado na última sexta feira, 29, na região conhecida como Pantanal, no Alto da Conceição.

A Polícia ainda não sabe qual a motivação do crime e nem a identidade dos assassinos.