Presidentes do STF e da Câmara dos Deputados concordam em adiar discussão sobre o aborto

Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Numa demonstração que deseja retomar o diálogo entre os Poderes,do Supremo Tribunal Federal, Dias Tóffoli, visitou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ara debater uma agenda de temas relevantes que estão em discussão na Suprema Corte e que a Câmara considera prioritários.

Entre os assuntos discutidos está o tema da descriminalização do aborto, que é objeto de uma ação que está sob relatoria da ministra Rosa Weber. Maia e Tóffoli concordam que o assunto seja discutido pelo novo Parlamento que será eleito em outubro.

Na Câmara, o deputado Diego Garcia (Pode-PR) apresentou parecer pela aprovação do Estatuto do Nascituro, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. De acordo com o texto, nascituro é o ser humano concebido, mas ainda não nascido.