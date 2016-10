Presidente do STF e do CNJ está em Mossoró para visita ao presídio federal

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, desembarcou no Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, nesta sexta-feira, 21 de outubro. A ministra, acompanhada pelo juiz da 8ª Vara Federal do RN, Orlan Donato Rocha, irá visitar a Penitenciária Federal da cidade.

Esta é a primeira vez que a ministra visita um presídio federal desde que assumiu a presidência do STF e do CNJ, em setembro deste ano. O motivo da visita, porém, não foi divulgado pelos órgãos.

De acordo com matéria publicada pela revista Época, a ministra Cámen Lúcia visitarpa ainda um presídio feminino na cidade de Parnamirim, região metropolitana de Natal, em sua passagem pelo Rio Grande do Norte.