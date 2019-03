Presidente do BNB ressalta investimentos do FNE em encontro no Rio Grade no Norte

O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, afirmou, em Natal, que a instituição viveu o seu melhor ano em 2018, com aplicação recorde de R$ 32,6 bilhões em toda a sua área de atuação e de R$ 3,7 bilhões somente no Estado do Rio Grande do Norte.

O encontro com empresários locais aconteceu no restaurante Nau. Romildo Rolim ouviu de uma plateia qualificada a opinião comum que atesta a importância do Banco para o Estado e a região.

O presidente do BNB ressaltou que no ano passado foram aplicados os valores integrais do orçamento previsto no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Segundo ele, a instituição tem buscado aperfeiçoar e agilizar os processos internos e o atendimento, sem deixar de lado as normas e regras de concessão de crédito, que asseguram a correção das operações.

“Foi o melhor ano do Banco do Nordeste em termos de aplicação e de qualidade do ativo. Fomos mais efetivos no reembolso e na gestão da adimplência. Em 2019 vamos continuar aplicando todo o nosso orçamento, cumprindo nossa missão de banco de desenvolvimento da Região. Contribuímos para alavancar a economia do Estado e gerar emprego e renda para a população”, afirmou Romildo.

“Vamos continuar a expansão, em bases sustentáveis, do microcrédito urbano e rural, contribuindo fortemente para a geração de emprego e renda, apoiando empreendimentos rurais de todos os portes, inclusive aqueles que trabalham com fruticultura irrigada no Semiárido, estimulando a produção de energia limpa e a interiorização da indústria”, assegurou Fabrizzio.