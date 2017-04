Presidente da Previ-Mossoró denuncia desvio de R$ 9.3 milhões da autarquia

O presidente da Previ-Mossoró, o economista Elviro Rebouças, encaminhou denúncia do desvio de R$ 9.3 milhões da autarquia. A denúncia foi encaminhada a órgãos de fiscalização do Estado e corresponde a apenas parte da dívida deixada pela prefeitura com a autarquia.

Segundo Elviro, a dívida total até 31 de dezembro de 2016, atualizada pelo coeficiente atual da previdência é de R$ 22,5 milhões.

“A administração passando ficou devendo a Previ-Mossoró valores atualizados de R$.22,5 milhões , sendo que R$.9,3 milhões foram descontadas dos salários dos servidores, de junho a dezembro de 2016 e, inexplicavelmente , não recolhidos aos cofres da autarquia”, destaca Elviro Rebouças.

A denúncia foi encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) que foram notificados do desfalque nos cofres públicos.

Os órgãos de fiscalização devem iniciar investigação para saber o destino dado aos recursos não contabilizados.