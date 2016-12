Presidente da Câmara ameaça processar internautas que usarem seu nome em redes sociais

Numa sessão marcada por protestos dos comissionados exonerados da Câmara Municipal de Mossoró, o presidente Jório Nogueira ameaçou acionar a justiça contra internautas que estejam usando seu nome em publicações em redes sociais.

Jório destacou que por ser homem público corre riscos de ser acionado judicialmente por eventuais investigações e entrou em confronto com vereadores que criticam as ações tomadas no decorrer dos últimos dias.

“Se um dia tiver que pagar por um processo não será por má fé. Talvez como nós somos homens públicos, talvez receba algum processo de investigação. Mas nunca fiz nada. Se vocês tem dúvida, se vocês tem dúvida, sejam macho. Vamos debater, tenham coragem”, destacou em tom de irritação.

Jório que teve seu nome ligado a ironias quanto a sua presença no Carnatal, micareta realizada em Natal, destacou que está fazendo um levantamento nas redes sociais para acionar os internautas que citaram seu nome em tom de “chacota”.

“Não venham fazer chacota com a minha vida não, por que ninguém vai fazer fato com a minha vida não. Eu sempre respeitei todos os seres humanos agora não vou admitir, como cidadão mossoroense, cidadão brasileiro, que fiquem curtindo com a minha cara em redes sociais não, por que já estou pegando tudo e apurando, e vou levar pra justiça”, reforçou o vereador.

EXONERAÇÃO – Como resultado da sessão desta terça-feira parte dos vereadores definiram que só voltarão a plenário após a exoneração do procurador da Câmara, advogado, Kennedy Salvador.

Desde a emissão de uma nota nas redes sociais com abordagem sobre as exonerações, os vereadores tem cobrado o afastamento do Procurador, ampliando a crise na Casa que se arrasta desde a última semana.