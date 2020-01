Presidente Bolsonaro participa das comemorações do Dia da República da Índia

este domingo (26), o presidente Jair Bolsonaro participou, como convidado de honra, das comemorações do 71º aniversário do Dia da República da Índia, em Nova Delhi. Todo ano, o convite é feito pelo governo indiano a um chefe de Estado. “É uma honra para o Brasil. Como chefe de Estado, eu fico muito feliz”, disse o presidente brasileiro.

“O Dia da República é um desfile como o nosso Sete de Setembro, mas absolutamente monumental e que é uma grande tradição indiana. Portanto, é uma homenagem muito especial que o primeiro-ministro Modi queria fazer ao nosso presidente e ao Brasil”, explicou o embaixador do Brasil na Índia, André Corrêa do Lago, em entrevista ao Planalto.

A convite do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, feito no ano passado durante a reunião da 11ª Cúpula do Brics, em Brasília, Bolsonaro realiza uma visita de Estado ao país entre os dias 24 e 27 de janeiro. No dia 25, Bolsonaro foi recebido pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para assinatura de 15 acordos bilaterais. “Assinamos uma série de acordos que abrem novos caminhos para o aprofundamento de nossas parcerias, com ênfase na promoção do comércio e dos investimentos, e na cooperação de áreas como energia, petróleo e gás, ciência e tecnologia e cultura”, afirmou Bolsonaro.

Durante a tarde, o presidente participa da Cerimônia de apresentação de Altos Dignitários, no Jardim Mogul do Palácio Presidencial (Rashtrapati Bhawan). No último dia da visita, na segunda-feira (27), o presidente abre o seminário empresarial Brasil-Índia e visita o monumento Taj Mahal.

Dia da República

Instituído em 26 de janeiro de 1950 em comemoração à entrada em vigor da Constituição da Índia, com a qual o país tornou-se oficialmente uma República, essa data é celebrada anualmente, com uma das maiores paradas militares do mundo.

O desfile é realizado em Rajpath, via que conecta o Rashtrapati Bhavan Bhavan – Palácio Presidencial – ao India Gate – monumento inaugurado em 1921 pelo governo colonial britânico para homenagear os mais de 70 mil soldados de origem indiana que morreram combatendo pelas Forças Armadas Britânicas durante a Primeira Guerra Mundial.

Desde a primeira edição do Dia da República, as celebrações contam com um convidado de honra. O primeiro foi o presidente Sukarno, da Indonésia. O Brasil já foi convidado três vezes: em 1996, em 2004 e em 2020.