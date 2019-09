por Amanda Santana Balbi

Vereadora ressaltou a necessidade de ações urgentes na área

Preservação da Amazônia é defendida por Izabel Montenegro

As constantes queimadas e desmatamento que atingem a região da floresta amazônica foram motivo de protesto pela presidente da Câmara, vereadora Izabel Montenegro (MDB), na sessão ordinária desta quarta-feira (04).

Em discurso no grande expediente, a vereadora ressaltou a importância da Amazônia para o Brasil e o mundo e a necessidade de que um plano de preservação seja colocado em prática urgentemente. “É uma biodiversidade imensa que está sendo ameaçada. A Amazônia é um patrimônio da humanidade”, afirmou.

A vereadora expõe que apesar de ser uma região distante, o desmatamento da área prejudica o clima no mundo inteiro, inclusive interfere nas ocorrências de chuva e aumento de seca. “Algumas pessoas podem pensar que nós não temos nada haver com isso, mas os cientistas já comprovaram que a destruição da Amazônia afeta o clima no mundo inteiro”, explicou.

Praça de Convivência

Izabel Montenegro também ressaltou o projeto da Prefeitura de Mossoró, que visa revitalizar a Praça de Convivência. Para a vereadora, após as obras é necessário que os comerciantes que exploram o local reúnam esforços para manter a Praça limpa e preservada. “Não é só cobrar do poder público. É necessário que cada um faça sua parte”, finalizou.