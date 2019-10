Prêmio de Jornalismo do MPRN inscrições na sétima edição seguem até o dia 25 de outubro

Período de inscrições não será prorrogado; são válidos os trabalhos veiculados a partir de novembro de 2018

Os interessados em concorrer ao VII Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) têm pouco mais de três semanas para se inscrever. De acordo com o calendário divulgado junto com o edital do concurso, os trabalhos só serão recebidos até o dia 25 desse mês e sem prorrogação do período de inscrições. Podem ser inscritas as matérias, reportagens e fotografias jornalísticas que foram produzidas e veiculadas a partir de novembro de 2018 e que tenham foco na atuação do MPRN.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário impresso contendo todos os dados e documentos exigidos no edital do certame. Toda essa documentação deverá ser entregue diretamente no Setor de Protocolo da PGJ ou enviado pelos Correios. O horário de recebimento dos documentos é das 8h às 17h (de segunda a quinta-feira) e das 8h às 14h (sexta-feira). O edital do concurso pode ser adquirido na sede do MPRN ou no endereço eletrônico www.mprn.mp.br. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]

O Prêmio de Jornalismo do MPRN, que conta com o apoio da Associação do Ministério Público (Ampern), estimula a produção de matérias jornalísticas que apresentem o trabalho do MPRN na defesa dos interesses da sociedade e como agente de transformação social, em suas várias áreas de atuação por meio da divulgação em veículos de comunicação.

Como nas edições anteriores, o VII Prêmio de Jornalismo do MPRN oportuniza os profissionais da área a participarem em cinco categorias: Jornalismo Impresso, Webjornalismo, Radiojornalismo, Telejornalismo e Fotojornalismo. Em cada categoria, o primeiro lugar receber R$ 3.500, o segundo, R$ 2.500 e o terceiro, R$ 1.500.

Os estudantes de Comunicação, por sua vez, têm a chance de concorrer na categoria Destaque Acadêmico. Nesse caso, não há premiação em dinheiro, podendo ocorrer uma classificação por colocação em primeiro, segundo ou terceiro lugar, ou mesmo uma Menção Honrosa.

Os prêmios serão entregues em cerimônia prevista preferencialmente para a semana do dia 14 de dezembro de 2019, data em que se comemora

