Prefeitura retoma transporte de pacientes para hemodiálise

O transporte de pacientes para o tratamento de hemodiálise em Mossoró foi retomado. Os pacientes dialíticos estavam sem o serviço há 60 dias. O secretário municipal de Saúde, Benjamim Bento, explicou que a retomada do transporte desses pacientes era uma prioridade em razão da gravidade da situação, com risco de morte.

“A prioridade para os pacientes dialíticos é porque a situação é extremamente grave. Eles não podem passar 48 horas sem a cobertura da diálise e infelizmente o risco de morte é grande. Quando a suspensão do tratamento não vem a paralisar o rim, eles têm comprometimento pulmonar ou risco de várias outras doenças”, destacou.

Segundo ele, o problema não é só com os pacientes que precisam de hemodiálise, mas também com transplantados, ou com cirurgias marcadas em Fortaleza e Natal, em se tratando de alta complexidade.

“Temos um total aproximado de 40 pacientes por dia, cujo transporte é feito pra Natal para cirurgias ou tratamentos. Os ônibus que transportam pacientes para Fortaleza também estão parados há 60 dias”, relatou.

O secretário alerta ainda que quem tiver consulta marcada para a partir da próxima segunda-feira, 09 de janeiro, deve procurar a Central de Regulação, que está localizada no prédio do Centro Administrativo Alcides Belo, até sexta-feira desta semana, porque será retomado o serviço de marcação do transporte. O horário de funcionamento no setor é das 7h às 13h.

Prefeitura trabalha para repor estoque de insulina Lantus

O secretário também informa que está trabalhando para repor o estoque de insulina Lantus, em falta há dois meses no abastecimento.

“Verificamos e no estoque temos os outros tipos, que continuam sendo distribuídos. Sobre a Lantus já está sendo visto com o fornecedor”, disse.