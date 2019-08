Prefeitura retoma os Jogos Escolares de Mossoró

Após 5 anos sem realização a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Esportes, retomará as atividades dos Jogos Escolares Municipais (JEMs). A edição 2019 do evento, que deve reunir todas as unidades da Rede Municipal de Ensino, vai acontecer entre os dias 30 de outubro e 14 de novembro.

Para participar dos torneios as escolas precisarão realizar a inscrição de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 2 de setembro a 25 de setembro. “Serão 16 dias de muita prática esportiva, disputa entre as escolas, objetivando retomar a tradição do torneio que há 5 anos não acontecia em nossa cidade. É uma iniciativa que incentivará os nossos alunos a se interessarem pelo esporte”, disse Fátima Queiroz, coordenadora da Educação Física.

Neste ano de 2019 em que os JEMs estão sendo retomados serão 9 modalidades esportivas compondo a grade de disputas:

Futebol de Campo

Futsal

Volei de Praia

Volei Indoor

Basquete

Handbol

Atletismo

Xadrez

Badminton

“Desde o ano de 2015 que o município não realiza os Jogos Escolares Municipais. As gestões passadas deixaram um débito com os árbitros dos jogos. Para retomar o evento a prefeita Rosalba Ciarlini autorizou o pagamento da dívida viabilizando o resgate dos jogos que movimentam as escolas e incentivam a prática esportiva”, comentou Magali Delfino, secretária municipal de Educação.

