Prefeitura recebe currículos para 134 vagas na Porcellanati

A partir da quarta-feira, 15, até o dia 24 de agosto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estará cadastrando currículos para 134 vagas disponíveis na área industrial da empresa Porcellanati. A oportunidade é voltada para profissionais de nível médio e superior, e previsão é de que sejam gerados mais de 400 empregos indiretos com a retomada da operação da unidade fabril.

“Qualquer negócio que oportunize vagas de emprego é muito importante para o município. Por isso, trabalhamos para trazer mais empresas, gerando mais oportunidade de trabalho e renda para população de Mossoró”, comentou o secretário Layre Rosado Neto.

As vagas de nível médio são para: mecânico, eletricista, controlador, operador de máquinas, controlador de esmaltação, operador de esmaltação, auxiliar de laboratório, forneiro, técnico de segurança, conferente de estoque, auxiliar de expedição, assistente de logística, conferente de carregamento, operador de expedição, portaria, auxiliar de serviços gerais e balanceiro.

Para nível superior, a empresa está selecionando profissionais de TI, assessor financeiro/administrativo/contábil; analista de setor pessoal; encarregado; almoxarifado e compras; coordenador eletricista e coordenador mecânico.

Os interessados em participar do recrutamento, devem comparecer a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, situada a Rua Rui Barbosa, 282 – Alto da Conceição, de 15 a 24 de agosto, no horário de 7 ás 13 horas. Além de xérox da identidade, CPF e comprovante de residência, os candidatos precisam apresentar currículo com foto. Para os portadores de necessidades especiais, deve ser anexado o laudo médico.

“Serão disponibilizadas 300 fichas por dia, num total de 2400 atendimentos que serão realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que fará a intermediação desses currículos junto à empresa Porcellanati”, reforça o secretário da pasta, Layre Rosado Neto.

Após o recebimento dos currículos, o processo de seleção será conduzido pela empresa, que já deve iniciar a contratação no mês seguinte. “As contratações iniciarão a partir da segunda quinzena de setembro, para alguns cargos de formação técnica, mecânicos e eletricistas. A participação da comunidade é fundamental para o processo de retomada da produção. E o processo de recrutamento junto a Secretaria de Desenvolvimento é o primeiro passo”, anunciou Leandro Rosa, representante da Porcellanati.