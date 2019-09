Prefeitura realiza credenciamento de participantes da maratona fotográfica

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Cultura, realizou na tarde desta quarta-feira (25) o credenciamento dos participantes da maratona fotográfica. São 35 inscritos, sendo 15 na modalidade profissional e 20 na amador.

Além do credenciamento, os participantes receberam orientações sobre os espaços que eles podem fotografar, de forma que tenham um olhar diferenciado do espetáculo Auto da Liberdade e do Cortejo.

“É uma forma de valorização da arte da fotografia. A gestão dá importância tantos aos profissionais, quanto também aos amadadores, que irão quem sabe virar possíveis profissionais”, destacou Joriana Pontes, diretora de integração cultural.

Diogo Roas mora em São Paulo, onde trabalha em uma empresa de indústria automotiva. Em Mossoró por questão de trabalho, Diogo aproveita a oportunidade para participar da maratona.

“Está sendo um prazer enorme estar aqui. Sou natural de Teresina-PI, mas moro em São Paulo. Estou conhecendo o evento e a expectativa de estar fotografando e registrando é muito grande. Quero capturar a essência do evento e absorver um pouco da história de Mossoró”, comentou.

A repórter Solange Santos também é uma das que irá participar da maratona. “É uma oportunidade de colocar em prática o meu hobby preferido, de uma forma especial, já que esse ano estou participando ao lado do meu filho, que também gosta de fotografia. Esse espetáculo é muito importante para a nossa cidade”, elogiou.

Amanda Cordeiro é estudante de jornalismo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ela destacou a grandiosidade do evento. “Nunca participei de um concurso. É um projeto muito bonito. Já fiz inclusive uma matéria sobre na UERN, em um projeto da faculdade. Mossoró é uma cidade que valoriza muito a cultura e a arte, e as pessoas precisam valorizar isso”, falou.

O resultado da seleção será divulgado até o dia 14 de outubro, pela Secretaria Municipal de Comunicação Social.

