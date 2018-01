Prefeitura realiza ação contra o mosquito Aedes aegypti em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró está atenta ao alerta feito pelo Ministério da Saúde e antecipou ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. As iniciativas têm como fundamento o número do Índice de Infestação Predial, que é uma estimativa feita em todos os municípios brasileiros sobre a presença de focos do mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses.

No início do ano de 2017, o índice em Mossoró estava em 7,9% e agora caiu para 4,3%. Mesmo com essa diminuição ao longo do ano passado, o número ainda é preocupante. A Prefeitura, prevendo uma situação de risco devido a ocorrência de chuvas , fez com que a Secretaria de Saúde antecipasse ações de combate ao Aedes aegypti.

Essa semana a Secretaria de Saúde está executando borrifação nos bairros onde foi registrado o maior número de casos suspeitos como dengue, zika e chikungunya. As Barrocas é o primeiro bairro da cidade a receber o trabalho.

Os agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estão trabalhando de segunda a sábado nas ruas do bairro para bloquear a transmissão dessas doenças, das 16h às 19h, por ser o horário mais eficaz de aplicação do inseticida. Após cada ciclo de aplicação é necessário existir um intervalo de três dias, devendo ser retomado no quarto dia para continuar o processo de combate ao mosquito transmissor.

“A gente está acompanhando toda semana epidemiológica, se for acontecer um aumento de caso nós vamos parar o bloqueio com as máquinas leves para acionar o bloqueio com máquina pesada, que é mais conhecido como carro fumacê”, explica a Coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Edinaidy Menezes.

Nesta semana está ocorrendo o planejamento para dar início a outras atividades de mobilização, educação em saúde e a continuação da visita dos agentes de endemias no município. Nos próximos dias os bairros Santo Antônio e Abolição receberão a visita dos agentes.

O combate ao Aedes aegypti é uma luta coletiva que precisa do apoio de todos os mossoroenses. A Secretaria de Saúde disponibilizou o Disque Dengue (3315-4833) e pede que toda a sociedade contribua denunciando onde existem focos do mosquito transmissor.