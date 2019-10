Prefeitura realiza abertura simbólica do Outubro Rosa na segunda-feira (07)

A prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, vem trabalhando desde o dia 01 deste mês ações de intensificação de promoção, prevenção e combate ao câncer de mama e câncer de colo de útero nas Unidades de Serviços de Saúde. Nesta segunda-feira (07), às 14h, no auditório da Estação das Artes, a Secretaria de Saúde vai realizar uma abertura simbólica da campanha para apresentar um cronograma das atividades que vão ser executadas no Município.

A coordenadora da Saúde da Mulher, Suiann Costa, explica que o Outubro Rosa é um mês de conscientização para a mulher ter um olhar especial para os cuidados de saúde. “O Outubro Rosa trabalha muito a questão do câncer de mama, mas o que tem que ser entendido é que também tem a prevenção ao câncer de colo de útero e, principalmente, os cuidados da saúde da mulher de forma geral. Nossa programação mais geral vai acontecer nas Unidades Básicas de Saúde, porque precisamos melhorar ainda mais a disseminação das informações da prevenção. A grande importância do movimento em si se concentra na Atenção Básica, porque é de lá que a gente trabalha, de fato, a prevenção para que possamos reduzir possíveis danos à Saúde.”, esclarece Suiann Costa.

A Prefeitura de Mossoró está somando esforços a outras entidades para fortalecer, em todos os segmentos representativos da sociedade, a importância da prevenção e combate ao câncer de colo de útero e câncer de mama, um dos que mais vitima mulheres no país. As ações de intensificação vão ser desenvolvidas ao longo deste mês nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades Especializadas do Município.

