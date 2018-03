Prefeitura oferece 20 vagas para curso gratuito de maquiagem

A gerência de Geração de Oportunidades, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude, abriu inscrições para o curso de Maquiagem, que será realizado em parceria com o Senac, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Conjunto Redenção. As aulas serão iniciadas dia 26 deste mês.

O público alvo do curso são pessoas que se interessem em trabalhar na área. “Os cursos da Geração de Oportunidade têm levado esperança à vida das pessoas. Muitas já abriram seu próprio negócio a partir do que aprenderam no ano passado”, destacou a gerente da Geração de Oportunidade, Glênia Gadelha.

O curso terá duração de 60 horas/aula, sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, no local. No total serão oferecidas 20 vagas. Os participantes do curso receberão certificado emitido pelo Senac ao final do período.

“O curso estará será aberto para as pessoas que participam das atividades no CRAS Redenção, assim como para as demais pessoas do bairro que estejam interessadas na profissão”, continuou Glênia Gadelha.