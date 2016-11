Prefeitura lança programação do Dezembro Vermelho nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde lança nesta quinta-feira, 1, a campanha Dezembro Vermelho, que tem como objetivo reforçar as ações de conscientização e tratamento das DST/Aids. A mobilização será no Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, a partir das 8h. A data marca o Dia Mundial de Luta Contra Aids.

Na ocasião, serão oferecidos exames rápidos de HIV, sífiles e hepatites, distribuição de preservativos masculinos, femininos e lubrificantes, além de palestras educativas, através do trabalho de assistentes sociais, bioquímicos e outros profissionais especializados na área.

A ação será aberta a toda população, com demanda livre, para todas as idades. O exame é entregue ao paciente em 30 minutos, após a coleta de sangue. “O HIV pode ser contraído por falta de informação e de orientação. Por isso, é necessário que toda a população saiba como se prevenir. Exames, preservativos e orientações estão disponíveis gratuitamente na rede de Saúde do município”, explica o secretário municipal de Saúde, Antônio Almeida.

Ações prosseguirão por todo mês

As mobilizações continuarão durante todo o mês de dezembro, com blitz educativas em vias públicas, palestras em escolas, mutirões de testagens rápidas e distribuição de preservativos em diversos locais.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) também farão mobilizações, de acordo com calendário estabelecido pela direção.

Números em Mossoró

Em 2016, foram diagnosticados 44 novos casos de HIV, sendo sete em gestantes. Quatro foram a óbito. Em 2015, 57 novos casos foram notificados, sendo cinco gestantes. O ano contabilizou três mortes.