Prefeitura investe R$ 222 mil na compra da sexta remessa de insulinas Tresiba e Novorapid deste ano

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mossoró recebeu na manhã desta terça-feira (02) a sexta remessa deste ano das insulinas Tresiba e Novorapid. O Município investiu R$ 222 mil na compra de 2.300 Tresibas e 900 Novorapid. As insulinas de alto custo são distribuídas gratuitamente pela Prefeitura aos diabéticos cadastrados na Secretaria de Saúde, mesmo não sendo uma obrigação do Município.

A distribuição continua acontecendo normalmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h, no Setor de Insulinas, localizado na Secretaria de Saúde, no Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo.

A Prefeitura vem mantendo pedidos regulares de insulinas e está em dia com os pagamentos dos insumos. O primeiro deste ano chegou no dia 17 de janeiro com um investimento de R$ 229.990 na compra de 2.350 Tresiba e 1mil Novorapid. O segundo no dia 22 de fevereiro, também em um compra de R$ 229.990 com a mesma quantidade de insulinas. Já o terceiro chegou no dia 29 de março, numa compra de mais de R$ 200 mil de 2 mil Tresiba e 1,5 mil de Novorapid. O quarto no dia 11 de maio, sendo 2.350 Tresiba e 1 mil Novorapid (R$ 230 mil). O quinto no dia 5 de junho, com 1.361 unidades de Tresiba e 500 Novorapid (R$ 130 mil).

PMM/Assecom