Prefeitura firma parceria com CIEE e regulamenta programa de estágio

Na manhã desta terça-feira (28) o secretário de Administração, Pedro Almeida, apresentou aos demais secretários municipais a regulamentação do programa de estágio ofertado pela Prefeitura de Mossoró. A partir de agora todos os contratos dos estagiários que atuam nos equipamentos serão realizados através da parceria entre o município e o Centro Integrado Empresa-Escola (CIEE).

Através da parceria, a Prefeitura de Mossoró regulamenta os contratos dos estagiários e reforça a valorização dos jovens que fazem parte dos quadros da administração municipal. A maior parte dos estudantes integra a Secretaria de Educação e atua nas unidades de educação infantil e nas escolas municipais, principalmente no apoio a cerca de mil crianças especiais que estudam na rede.

Os contratos continuam sendo oficializados na Secretaria de Administração do município e as demandas repassadas ao CIEE. Na oportunidade a diretora do CIEE explicou como será a parceria da entidade no intermédio dos estágios e os benefícios para os estudantes. “Através dessa parceria o CIEE vai oferecer alguns benefícios como cursos através da nossa plataforma online, oficinas de capacitação, fundo de assistência aos estagiários como toda trâmite administrativo do contrato. Todos os contratos atuais já foram migrados para o nosso sistema e os estagiários já podem usufruir da nossa plataforma”, disse.

Participaram da reunião o secretário de Administração, Pedro Almeida; o secretário de Planejamento, Aldo Fernandes; o secretário de esportes, Aldo Gondim; a secretária de Educação, Magali Delfino; a secretária de Desenvolvimento Social, Lorena Ciarlini; a secretária de Comunicação, Aglair Abreu; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lahyre Neto; a procuradora do município, Karine Ferreira; a secretária de Saúde, Saudade Azevedo; o secretário de Agricultura, Jean Carlos e a vice-prefeita Nayara Gadelha.

Portal Prefeitura