Prefeitura firma convênio com UERN para ações de pesquisa e extensão

Em audiência realizada na sexta, 28, foi firmado termo de convênio entre a Prefeitura de Mossoró e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) visando ações com as diversas secretarias do município. Nesse primeiro momento o convênio será realizado para desenvolvimento de um estudo de impacto econômico sobre o Mossoró Cidade Junina.

“A nossa gestão visa também estabelecer termos de cooperação e convênios entre o município e instituições nas esferas estadual e federal, bem como com a iniciativa privada. Destacamos essa parceria com a UERN porque sabemos que a universidade tem a expertise, a técnica e o conhecimento”, destacou a prefeita Rosalba Ciarlini

Outra iniciativa inclui a Secretaria de Comunicação (SECOM) da Prefeitura e o Departamento de Comunicação (DECOM) da UERN através da vinda de estudantes de graduação dos cursos para fim de integralização curricular.

“A parceria da UERN com o município tem sido bastante enriquecedora para ambos. Destaco também convênios firmados nas mais diversas áreas que possibilitam ações em benefício direto à comunidade”, cita o reitor Pedro Fernandes.

O evento contou com a participação da prefeita Rosalba Ciarlini, da vice-prefeita Nayara Gadelha, do reitor Pedro Fernandes, da vice-reitora eleita Fátima Raquel, e dos secretários Aldo Fernandes (Planejamento), Eduardo Falcão (Cultura), Aglair Abreu (Comunicação), Fátima Marques (Controladoria), Abraão Padilha (Fazenda), Karina Ferreira (Procuradoria), Magali Delfino (Educação), Benjamim Bento (Saúde) e Ronaldo Cruz (Administração).

Participaram também, representando a Câmara Municipal, os vereadores Maria das Malhas e Francisco Carlos.