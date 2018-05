Prefeitura encerra nesta sexta inscrições em cursos gratuitos para profissionais do turismo

Profissionais do turismo de Mossoró têm até esta sexta-feira, 25 de maio, para se inscreverem nos cursos gratuitos oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Trabalho e Turismo (SEDAT). Estão disponíveis 60 vagas em inglês para serviços turísticos, técnicas de guiamento em geoturismo e marketing digital e e-commerce. Os interessados devem procurar a secretaria até as 13h.

Os candidatos poderão optar por até dois cursos, caso haja disponibilidade de vagas. Os interessados serão submetidos a uma seleção em duas etapas. O resultado será divulgado no dia 11 de junho.

“Os cursos são destinados aos profissionais que já atuam no segmento de turismo. Com as potencialidades locais e regionais, vemos com grande importância esse tipo de iniciativa, buscando a qualificação e aperfeiçoando as informações disponibilizadas aos turistas. Essa é mais uma parceria entre Prefeitura de Mossoró e o programa Governo Cidadão, financiado pelo Banco Mundial, que trará bons frutos para nossa cidade”, explica o secretário da SEDAT, Lahyre Neto.

A iniciativa é do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Turismo (SETUR) e Banco Mundial, em parceria com a Prefeitura de Mossoró, por meio da SEDAT. A secretaria fica localizada na Rua Rui Barbosa, 282, Centro, antiga FUNGER.