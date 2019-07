Prefeitura efetuou ontem pagamento de plantões e gratificações

A Prefeitura de Mossoró informou ontem (2) depósitos nas contas dos servidores valores referentes aos plantões e gratificações.

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Finanças, foram contemplados diversos setores com os repasses. Foram pagos plantões do trânsito, diárias operacionais e intrajornada da Guarda Civil Municipal, PMAQ, além de mais uma parcela do décimo quarto salário da educação.

O Município reitera que as demais gratificações e valores serão pagos até o dia 10, conforme anunciado.