Prefeitura e Ufersa firmam parceria para projetos de Robótica nas escolas de Caraúbas

Representantes da Secretaria de Educação de Caraúbas firmaram parceria com a direção da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), Campus Caraúbas, para o desenvolvimento de projetos ligados a educação. Ficou acertado a reativação do Projeto Robótica na Educação em três unidades de ensino do município.

De acordo com o vice-diretor do Campus da Ufersa, professor Francisco de Assis Brito Filho, que também coordena o projeto, a iniciativa deve beneficiar 45 alunos da rede pública municipal, do 8º e 9º anos, das escolas Leônia Gurgel Fernandes de Azevedo, Jonas Gurgel e, uma outra da zona rural a ser decidida ainda.

“A contrapartida do município será uma bolsa para o estudante a mais que entra na ampliação e o carro para o deslocamento dos monitores. As aulas do projeto serão iniciadas no primeiro dia letivo do calendário escolar 2017”, explicou Brito Filho.

O Professor Brito Filho, disse ainda que atualmente a Ufersa Caraúbas dispõe de oito kits de robótica para atender aos alunos, com material de última geração. “Uma parceria com o município é muito importante porque proporciona a abertura de novos horizontes, para os alunos”, destacou.

O secretário Francisco Antônio conta que o município pretende manter contato com a universidade para ampliar as turmas atendidas pela iniciativa, tanto com os novos equipamentos, quanto com mais um monitor.

“A intenção do município é incentivar a educação e, para isso, estamos firmando uma parceria com a Ufersa de maneira que o projeto de robótica funcione nas nossas escolas municipais e com isso abra novos horizontes no conhecimento dos alunos, impulsionando a motivação do alunado”, disse Francisco Antônio.

Atualmente, o Campus da Ufersa de Caraúbas conta com 1.100 alunos matriculados nos cursos de bacharelados e licenciaturas, além de 100 funcionários efetivos, entre professores, técnicos, colaboradores terceirizados que cuidam da limpeza, segurança e dos veículos do campus.