Prefeitura e Caixa sorteiam pré-selecionados para o Residencial Mossoró

Na tarde desta terça-feira, 18, foi realizado o sorteio de 300 pessoas que foram pré-selecionadas na primeira etapa do Residencial Mossoró. Além dessas 300, outras 200 ficarão em cadastro de reserva. O sorteio foi realizado através do banco de dados do programa Minha Casa Minha Vida, da Prefeitura de Mossoró. O Residencial Mossoró fica localizado no bairro Alto da Bela Vista, e é composto de 900 apartamentos divididos em 3 etapas com 300 apartamentos cada. A primeira etapa está prevista para ser entregue no primeiro semestre de 2019.
A partir desta quarta-feira, 19, os pré-selecionados devem comparecer à Secretaria de Infraestrutura, localizada na Rua Nilo Peçanha, 40, das 8h às 13h, para apresentação dos documentos. O atendimento será realizado através da distribuição de 50 fichas por dia. A secretária de Infraestrutura Kátia Pinto, falou sobre a pré-seleção e quais os procedimentos a serem realizados pelos selecionados. “Vamos distribuir 50 fichas diárias a partir de amanhã e com essa perspectiva em 10 dias vamos atender a todos. Nesse momento, as famílias irão apresentar toda a documentação e também nós vamos apresentar como funciona a moradia num condomínio e as regras estabelecidas”, disse a secretária.
RESULTADO
SORTEIO CONDOMINIO RESIDENCIAL MOSSORO I
em 18/12/2018 as 14:00 h
Nº NOME GRUPO
1 ANTONIA ALIETE TAVARES D
2 FRANCISCA DE FATIMA CAVALCANTE DANTAS D
3 FRANCISCA MORAES DOS SANTOS D
4 JANAIR RIBEIRO DE FIGUEIREDO D
5 MARIA DE FATIMA MOURA D
6 MARIA EDNA DA ROCHA D
7 RAIMUNDO MINERVINO DA SILVA FILHO D
8 ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA D
9 STA‰PHANIE KAREN MAIA DA SILVA D
10 ANA ROSANGELA DE SEIXAS ALVES G1
11 ANGELA SABRINE DOS SANTOS ROCHA G1
12 ANTA”NIA GOMES DA SILVA G1
13 ANTONIA MONALISA DAS CHAGAS SILVA G1
14 ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS G1
15 CLEONICE PEREIRA DA SILVA G1
16 ELVIRA FERREIRA ALVES NETA G1
17 ERINEUDE GOMES DO CARMO SOUZA G1
18 EURIDES DA SILVA LIMA G1
19 FABIANA LIDIANE DE PAULA G1
20 FERNANDA KARINA PAIVA G1
21 FLAVIA APARECIDA DA SILVA MESSIAS G1
22 FRANCISCA IVONE FERREIRA G1
23 FRANCISCA LUCICLEIA ALVES SANTOS G1
24 FRANCISCA NUBIA DE MELO SOUSA G1
25 GEA“RGIA CATARINA DO NASCIMENTO REBOUA‡AS G1
26 JANEIDE DE SOUSA FILGUEIRA DA SILVA G1
27 JANIELY MARIA ALMEIDA G1
28 JEANE JOSE DA SILVA G1
29 KTIA CILENE CORREIA G1
30 LIRINEIDE MARIA RODRIGUES G1
31 MARCIA REGINA DA SILVA MORAIS G1
32 MARIA APARECIDA DE ALENCAR EUFRAZIO DA SILVA G1
33 MARIA BETANIA DIAS G1
34 MARIA DALVA ROCHA G1
35 MARIA DAS GRAA‡AS DA SILVA G1
36 MARIA DE FATIMA COSTA G1
37 MARIA DE JESUS SILVA BEZERRA G1
38 MARIA JOSE BERNARDA BEZERRA G1
39 MARIA LAURA DA SILVA G1
40 MARIA LUCIA DA SILVA G1
41 MARIA LUCIA SOARES G1
42 MARIA LUCIETE FERREIRA G1
43 MARIA SUELY BATISTA G1
44 MAYARA CARLA DA COSTA SILVA G1
45 PATRICIA TAVARES GOMES G1
46 POLLYANNA KARLA FREIRE DE AQUINO G1
47 RAFAELA CARLA FERREIRA BATISTA G1
48 ROSANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA MORAIS G1
49 ROSINEIDE MARIA DA COSTA G1
50 SANY FERNANDES DE SOUZA G1
51 SHEILA DIAS DA ROCHA G1
52 TACIANA DANTAS LAGO G1
53 TANIA MARIA DE MEDEIROS SOARES G1
54 TEREZINHA ALVES DA SILVA G1
55 VANDERLANGE PEREIRA DA SILVA G1
56 VANESSA LARISSA MATIAS MOREIRA G1
57 VANILMA MARIA NASCIMENTO DE ARAUJO G1
58 ADAMO CARLOS DE OLIVERA SANTOS G2
59 AGNELO FERREIRA DE LIMA G2
60 AKLESIA SERAFIM DA COSTA G2
61 ALBINA MARIA DA SILVEIRA MAIA G2
62 ALCINDO DANTAS FILHO G2
63 ALDENORA DE OLIVEIRA NERI G2
64 ALTEVI GOMES DE OLIVEIRA G2
65 AMADEU PALMEIRA SOBRINHO G2
66 ANA AMA‰LIA DE AZEVEDO COSTA G2
67 ANA CLAUDIA FERNANDES ROCHA G2
68 ANA CRISTINA DOS SANTOS NUNES G2
69 ANA PAULA BARBOZA LAURENTINO G2
70 ANDREA ANTONIA DO NASCIMENTO G2
71 ANENILDE PEREIRA DE SOUSA ANDRADE G2
72 ANTONIA BEZERRA DE LIRA G2
73 ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA G2
74 ANTONIO CARLOS DE MATOS ALVES G2
75 ANTONIO CARLOS DE OLVEIRA G2
76 ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO G2
77 ANTONIO TARGINO DO NASCIMENTO G2
78 ANTONIO WITALO AUGUSTO DO NASCIMENTO G2
79 ARIANY DIANGELIS FERNANDES SILVA BESSA G2
80 ARIF DIANGELIS FERNANDES SILVA G2
81 ARNALDO ALVES DE AZEVEDO G2
82 BENEDITO ANTONIO DE FREITAS G2
83 BENOMIA MARIA REBOUA‡AS G2
84 CARLOS ALVES DA SILVA G2
85 CARLOS HENRIQUE VIERA PAIXAƒO G2
86 CARLOS MENINO PEREIRA G2
87 CICERA DALVA GALDINO PEREIRA G2
88 CLAUDIO QUIRINO ALVES G2
89 CLEIDIANE ALVES DE BRITO G2
90 CLEIDIMAR DE JESUS FREITAS G2
91 CLEITON HENRIQUE SILVA ALENCAR G2
92 CLEONICE BALBINO DA CONCEIA‡AO MOURA G2
93 CRUIFF BRASIL PESTANA SANTOS G2
94 DENILSON BARBOSA DA SILVA PAIVA JUNIOR G2
95 DENIS RICARDO DA COSTA LIMA G2
96 DEUSIMARIA DA SILVA G2
97 EDMILSON MANOEL DA SILVA G2
98 EDVALDO CACERO CORREIA G2
99 ELIAS FERREIRA DA SILVA G2
100 ELIVANELMA BEZERRA DA SILVA G2
101 ELZA MARIA DE FREITAS MEDEIROS G2
102 ENEDINA ANANIAS DE PAULA MONTEIRO G2
103 EXPEDITO SOARES DE SOUSA G2
104 EZILDA MORAIS DE OLIVEIRA G2
105 FABIO DA SILVA ALVES G2
106 FARLEY ANA NERY FREITAS RODRIGUES G2
107 FATIMA FRANCIELDA PEREIRA G2
108 FABIO ROGA‰RIO DE OLIVEIRA REGO G2
109 FLAVIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR G2
110 FRANCILDO DE SOUSA SILVA G2
111 FRANCIMEIRE DA SILVA ARAJO G2
112 FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA G2
113 FRANCINILDO NOLASCO G2
114 FRANCISCA ANTONIA LILIANE DE ARAUJO SILVA G2
115 FRANCISCA ASSIS DA SILVA G2
116 FRANCISCA CALHEIROS DOS SANTOS G2
117 FRANCISCA DE MELO FONTES G2
118 FRANCISCA LAšCIA AQUINO DE PAULA (PNE) G2
119 FRANCISCA MARIA DE ASSIS OLIVEIRA G2
120 FRANCISCA NUNES DA SILVA NETA G2
121 FRANCISCO ADELINO DE AQUINO NETO G2
122 FRANCISCO AIRTON BATISTA PINHEIRO G2
123 FRANCISCO ALVES SOBRINHO G2
124 FRANCISCO DE ASSIS MOURA G2
125 FRANCISCO DE ASSIS SILVA G2
126 FRANCISCO DE ASSIS TOMAZ DE AQUINO G2
127 FRANCISCO EDIVALDO SANTIAGO G2
128 FRANCISCO HERCULANO DA SILVA G2
129 FRANCISCO ITAMAR BEZERRA G2
130 FRANCISCO JANY TAVARES RODRIGUES G2
131 FRANCISCO JOSA‰ DA SILVA G2
132 FRANCISCO JOSA‰ DA SILVA G2
133 FRANCISCO LENILSON DA SILVA G2
134 FRANCISCO MASCENA NETO G2
135 FRANCISCO MORAIS NETO G2
136 FRANCISCO SUELDO DE FREITAS G2
137 FRANCISCO SULIVAM DA SILVA G2
138 FRANKLLY SOARES RODRIGUES G2
139 GENIVAL ALVES DOS SANTOS G2
140 GEOVANI AUGUSTO ALVES G2
141 GERACINA DANTAS DE OLIVEIRA G2
142 GILBERTO SEVERINO BATISTA G2
143 GILDEMIR DA SILVA VIANA G2
144 GILVAMAR VIDAL DE MORAIS G2
145 GLICIA ROBERTA DA SILVA G2
146 HERLANDIA ROSALINA FERREIRA DE WILLEGAIGNOM MATOS G2
147 IMMER MARTINS JUNIOR G2
148 IRENE MARIA PEREIRA G2
149 IVAN DE QUEIROZ BEZERRA G2
150 IVANALDO EUFRASIO DA COSTA G2
151 JAIDE NASCIMENTO COSTA G2
152 JANAINA BARBALHO DE CASTRO G2
153 JARLEIDE DANTAS DE OLIVEIRA G2
154 JEAN KELLISON DE MORAIS OLIVEIRA G2
155 JESUS SANTIAGO DA SILVA G2
156 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA G2
157 JOAO RUFINO DE MEDEIROS G2
158 JOAQUIM BERNARDO NETO G2
159 JOAƒO BATISTA DE OLIVEIRA G2
160 JOAƒO DE OLIVEIRA G2
161 JOAƒO MARIA TERTULIANO DA SILVA G2
162 JOSA‰ MARIANO HERCULANO LOPES G2
163 JOSA‰ NILSON AVELINO G2
164 JOSE CARLOS DA SIVA FRANA‡A G2
165 JOSE ELENILDO DE LIMA JUNIOR G2
166 JOSE JOAQUIM NETO G2
167 JOSE MARIO DA COSTA NETO G2
168 JOSE MENDONA‡A BEZERRA G2
169 JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA G2
170 JOSE SOARES NETO G2
171 JOSE VAGNO NUNES SOUSA G2
172 JOSENILMA ELNETA DOS SANTOS DE SOUZA G2
173 JUAREZ VIANA RODRIGUES G2
174 JUCEILTON NUNES DA SILVA G2
175 JULIA ISAELY FERNANDES COSTA G2
176 KARLA KARINE RODRIGUES DA SILVA G2
177 KATIA DE SOUZA G2
178 KELLY DARLIANE ARAUJO DE OLIVEIRA G2
179 LARISSA FRANKLA COSTA G2
180 LAURA LORNA LUDMYLLA GARCIA SOUZA G2
181 LEONICE PAIVA DA COSTA G2
182 LITEMBERG SECUNDO G2
183 LOURDES RODRIGUES FONTES AGUIAR G2
184 LUANA DAS NEVES FREIRE G2
185 LUIZ ANGELO DE MORAES G2
186 LUIZ CARLOS DE SOUZA GRANGEIRO G2
187 LUIZ FERNANDES DE SOUSA G2
188 M??RCIA ANDRADE MARTINS G2
189 MAGNALDO FRANCISCO DE FREITAS G2
190 MANUEL EUFRASIO DO NASCIMENTO NETO G2
191 MARGARIDA PEREIRA LOPES G2
192 MARIA ALBETIZA MAIA G2
193 MARIA ANDRADE DE LIMA G2
194 MARIA CAVALCANTE LOPES DA SILVA G2
195 MARIA CONCEBIDA DOS SANTOS G2
196 MARIA DA CONCEIA‡AƒO DE MELO G2
197 MARIA DAS DORES DA FONSECA OLIVEIRA G2
198 MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA G2
199 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA G2
200 MARIA FATIMA DA SILVA DOS SANTOS G2
201 MARIA GILMARA DA SILVA G2
202 MARIA HILTEDE DE OLIVEIRA G2
203 MARIA JANUCIA DA SILVA GOMES LIMA G2
204 MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA G2
205 MARIA SOCORRO DE QUEIROZ G2
206 MARIA VANIA DE AZEVEDO G2
207 MARIO FELIX DA SILVA G2
208 MARLI BARBOSA OLIVEIRA DE CARVALHO G2
209 MAXIMILIANO MEDEIROS GURGEL G2
210 MEIRE NERES DE FREITAS G2
211 MICHAL JACKSON DA SILVA G2
212 MORGAN BATISTA DANTAS DE OLIVEIRA G2
213 NAZIAZENO NEVES VIANA G2
214 NILTOMAR PAULINO MARTINS DE PAIVA G2
215 PAULIANA LEITE DA SILVA ALMEIDA G2
216 PAULO CESAR FEITOSA PRAXEDES G2
217 PAULO EGIDIO VIDAL DA SILVA G2
218 PEDRO BELO DOS SANTOS G2
219 QUELIANA ALVES FAGUNDES G2
220 RAIMUNDO NONATO DA SILVA G2
221 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA G2
222 RANIERY BARBOZA LIMA SANTOS G2
223 RANIERY DE PAIVA PEREIRA G2
224 REGINALDO PEDRO DA COSTA G2
225 REJANE MARIA MONTEIRO BARBOSA BRASIL G2
226 ROGERIO DA SILVA G2
227 ROSA MARIA DE PAIVA G2
228 ROSIANE PINTO DE MENDONA‡A SILVA G2
229 RUBENS PEREIRA DA SILVA G2
230 SEVERINO LOURENA‡O SOARES G2
231 SINARIA PEREIRA DA SILVA G2
232 SOCORRO AALLAME SILVA DOS SANTOS BEZERRA G2
233 SUELY SIMONE DA SILVA G2
234 TALLYTA JULIETT DA COSTA NEVES G2
235 TEREZINHA PAULA DA SILVA G2
236 THIAGO FERNANDO DE QUEIROZ G2
237 TONY PABLO DE OLIVERA DA FONSECA G2
238 VALDECI PAULINO DE OLIVEIRA G2
239 VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS G2
240 VALMIR SOARES NOGUEIRA G2
241 VERIMA MACHADO DE FREITAS G2
242 WALLACE FELIPE BARBALHO G2
243 WENIA CRISTINE ALVES DE SOUSA G2
244 WESLEY RODRIGO DOS SANTOS SALDANHA G2
245 WILMA MARIA LOPES G2
246 ZILDANIR FREIRE DE OLIVEIRA G2
247 ADRIANA SIMAO G3
248 ANA CLAUDIA DA SILVA SOUZA G3
249 ANGELICA CARLA FONSECA DANTAS DA SILVA G3
250 ANTONIA JACIRA DA SILVA G3
251 ANTONIO JOSEILSON DANTAS PEREIA G3
252 CLAUDIA SEVERO DE ANDRADE G3
253 CREUSA MARIA DE MELO G3
254 DANYELLE KARLA LOPES DE ALMEIDA G3
255 DEISE KELLI SILVEIRA DA COSTA G3
256 DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS G3
257 ELISANGELA LIMA VIEIRA G3
258 ERINALDO COSME CARNEIRO G3
259 FRANCISCO ASSIS GARCIA DA COSTA G3
260 FRANCISCO RICARDO GALDINO NEVES G3
261 FRANCIVALDO DE LIMA G3
262 GIGLIELE LEILA FERREIRA DA SILVA G3
263 GLAUCIO WERLLEY DE SOUZA ANDRADE G3
264 GLICERIO VIRGINIO DA COSTA NETO G3
265 HALLYSON RODRIGO PEREIRA DE SOUSA G3
266 IVANILDO JUVENCIO DA SILVA G3
267 JACI PIRES DE ANDRADE G3
268 JAILSON FERNANDES CARVALHO G3
269 JAMARA LUANY MOURA DE OLIVEIRA G3
270 JOAO BATISTA FERNANDES DE OLIVEIRA G3
271 JOAO EDIVAN DA SILVA G3
272 JOEVAN ELANDSON DE MENEZES G3
273 KALIANE DE MEDEIROS SILVA G3
274 KEYVILANE FERNANDES DOS SANTOS G3
275 LEONARDO GUIMARAES FREIRE G3
276 MARCELO PERREIRA FRANCA G3
277 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO G3
278 MARCIA ROCICLEIDE BARRETO PEREIRA G3
279 MARCONDES PEREIRA FRANA‡A G3
280 MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DE LIMA G3
281 MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA G3
282 MARIA GILVANIA DE FREITAS G3
283 MARIA INACIA DE SIQUEIRA BRANDAO G3
284 MARIA MAGNOLIA MARTINS DA SILVA G3
285 MARIA NATIELE DA SILVA MOTA G3
286 MARILIA CLEIDIANA DA SILVA MATIAS G3
287 MICHELLE GOMES DA SILVA G3
288 RANIETE CABRAL DA SILVA G3
289 RONILSON VALERIANO DA SILVA G3
290 SILVIA DAIANE DANTAS NOGUEIRA G3
291 TICYANNE NYEGE GONCALVES DOS SANTOS G3
292 EXPEDITO BORGES MESSIAS I
293 IRIS FERREIRA DA SILVA MELO I
294 JOSE RAULINO NETO I
295 MANOEL ANTONIO DE MOURA I
296 MARIA DE LOURDES DANTAS I
297 ORDALHA SOARES COSTA I
298 RITA BRITO DE AQUINO ALVES07437463415 I
299 RITA DE BRITO MORAIS I
300 RITA PERREIRA DOS REIS I