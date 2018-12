Prefeitura e Caixa sorteiam pré-selecionados para o Residencial Mossoró

Na tarde desta terça-feira, 18, foi realizado o sorteio de 300 pessoas que foram pré-selecionadas na primeira etapa do Residencial Mossoró. Além dessas 300, outras 200 ficarão em cadastro de reserva. O sorteio foi realizado através do banco de dados do programa Minha Casa Minha Vida, da Prefeitura de Mossoró. O Residencial Mossoró fica localizado no bairro Alto da Bela Vista, e é composto de 900 apartamentos divididos em 3 etapas com 300 apartamentos cada. A primeira etapa está prevista para ser entregue no primeiro semestre de 2019.

A partir desta quarta-feira, 19, os pré-selecionados devem comparecer à Secretaria de Infraestrutura, localizada na Rua Nilo Peçanha, 40, das 8h às 13h, para apresentação dos documentos. O atendimento será realizado através da distribuição de 50 fichas por dia. A secretária de Infraestrutura Kátia Pinto, falou sobre a pré-seleção e quais os procedimentos a serem realizados pelos selecionados. “Vamos distribuir 50 fichas diárias a partir de amanhã e com essa perspectiva em 10 dias vamos atender a todos. Nesse momento, as famílias irão apresentar toda a documentação e também nós vamos apresentar como funciona a moradia num condomínio e as regras estabelecidas”, disse a secretária.

A lista com os pré-selecionados está na edição de hoje do Jornal Oficial de Mossoró e também está disponibilizada abaixo. Aos que estiverem com o nome disponibilizado na lista, devem comparecer a Secretaria de Infraestrutura portando os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, certidão de nascimento dos filhos (se possuir), documentos do cônjuge e o número de identificação social (NIS).

A prefeita Rosalba Ciarlini falou da alegria em terminar o ano de 2018 com essa boa notícia. “É muito gratificante nessa véspera de Natal poder fazer essa pré-seleção das primeiras 300 pessoas beneficiadas com os apartamentos do Residencial Mossoró. Nós lutamos muito para retomar as obras desse conjunto e após a conclusão da estação elevatória, o Residencial vai ser entregue com saneamento básico”, falou a prefeita.

O gerente geral da Caixa Econômica em Mossoró, Julierme Torres, falou da parceria da Caixa Econômica com o município em garantir moradia para a população. “Nada como terminar um ano difícil, de crise, e com essa parceria da Caixa com a Prefeitura de Mossoró, garantindo moradia popular. A prefeita Rosalba desde o primeiro momento vinha cobrando e persistindo para retomar essas obras e depois de muitos entraves burocráticos os trabalhos foram reiniciados”, disse ele.

A Prefeitura de Mossoró e a Caixa Econômica garantem a transparência de todo o processo, desde a inscrição no programa, até a seleção das famílias. “Esse é um processo totalmente transparente e rigoroso. As famílias se inscrevem no cadastro social do município e na medida que os imóveis vão sendo disponibilizados, a Prefeitura vai seguindo a ordem cronológica das fichas e enviando para a Caixa. A partir disso a Caixa vai analisar a situação da pessoa e ver se ela se encaixa para aquele tipo de moradia”, explicou Julierme Torres.

O sorteio aconteceu no Palácio da Resistência e contou a presença de representantes da Caixa Econômica Federal, construtora responsável pelo empreendimento, vereadores e as equipes do setor de habitação do município.