Prefeitura divulga programação do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro

Na manhã desta sexta-feira, 07, feriado em comemoração a Independência do Brasil, as ruas estarão ocupadas por brasileiros celebrando a data e prestigiando o tradicional desfile cívico-militar. Em Mossoró as festividades ocorrerão na Avenida Alberto Maranhão e a programação terá início às 8h00 com a prefeita Rosalba Ciarlini passando em revista às tropas, nas proximidades do Ginásio Poliesportivo Pedro Ciarlini. Em seguida a chefe do Executivo segue para o palanque das autoridades, no adro da Capela de São Vicente para acompanhar o desfile que terá a seguinte ordem:
*DESFILE CÍVICO:
– BANDA ARTHUR PARAGUAY
– REDE MUNICIPAL DE ENSINO
– REDE ESTADUAL DE ENSINO
– FANFARRA INDEPENDENTE DE MOSSORÓ
– REDE PARTICULAR: INSTITUTO ENZOLÂNDIA
– REDE PARTICULAR: CENTRO EDUCACIONAL ASLIM
– DESBRAVADORES – CRUZEIRO DO SUL
– GRUPOS DE ESCOTEIROS
– GRITO DOS EXCLUÍDOS
*DESFILE MILITAR:
– TG 07/010 E REPRESENTAÇÕES DOS EX. COMBATENTES
– 2º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR COMANDADO PELO
MAJOR PM MAXIMILIANO LUIZ BEZERRA FERNANDES:
- BANDA DE MUSICA;
- GUARDA BANDEIRA – COMPOSTA PELA BANDEIRA NACIONAL
- 1º PELOTÃO – FORMADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE COMPÕE A RÁDIO PATRULHA DO 2º BPM;
- 2º PELOTÃO – FORMADO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO POLICIAMENTO DA FORÇA TÁTICA.
- 3º PELOTÃO – FORMADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE COMPÕE O GRUPO TÁTICO OPERACIONAL – GTO DO 2º BPM.
– 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR COMANDADO
PELO TENENTE CORONEL HUMBERTO HERMÓGENES PIMENTA:
- 4º PELOTÃO – FORMADO PELOS POLICIAIS QUE COMPÕE A
RÁDIO PATRULHA DO 12º BPM;
- DESFILA O 3º PELOTÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 5º PELOTÃO – FORMADO PELOS POLICIAIS DA CIPAM, RESPONSÁVEIS PELO POLICIAMENTO AMBIENTAL.
– 2º DISTRITO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL – 2º DPRE, COMANDADO PELO CAPITÃO PM MANOEL DE LIMA DA ASSUNÇÃO:
- 6º PELOTÃO – COMPOSTO POR POLICIAIS MIILITARES, PERTENCENTES AO 1º NÚCLEO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO ESTADUAL.
– CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
– DESFILE MOTORIZADO
- VIATURAS QUE FAZEM PARTE DA FROTA OPERACIONAL DAS UNIDADES POLICIAIS DO 2º BPM, 12º BPM, ROCAM, 2º DPRE, GUARDA CIVIL MUNICIPL E CBM
- VIATURAS QUE FAZEM PARTE DA FROTA OPERACIONAL DAS UNIDADES POLICIAIS DO 2º BPM, 12º BPM E 2º DPRE.