Prefeitura divulga programação do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro

Na manhã desta sexta-feira, 07, feriado em comemoração a Independência do Brasil, as ruas estarão ocupadas por brasileiros celebrando a data e prestigiando o tradicional desfile cívico-militar. Em Mossoró as festividades ocorrerão na Avenida Alberto Maranhão e a programação terá início às 8h00 com a prefeita Rosalba Ciarlini passando em revista às tropas, nas proximidades do Ginásio Poliesportivo Pedro Ciarlini. Em seguida a chefe do Executivo segue para o palanque das autoridades, no adro da Capela de São Vicente para acompanhar o desfile que terá a seguinte ordem:

*DESFILE CÍVICO:

– BANDA ARTHUR PARAGUAY

– REDE MUNICIPAL DE ENSINO

– REDE ESTADUAL DE ENSINO

– FANFARRA INDEPENDENTE DE MOSSORÓ

– REDE PARTICULAR: INSTITUTO ENZOLÂNDIA

– REDE PARTICULAR: CENTRO EDUCACIONAL ASLIM

– DESBRAVADORES – CRUZEIRO DO SUL

– GRUPOS DE ESCOTEIROS

– GRITO DOS EXCLUÍDOS

*DESFILE MILITAR:

– TG 07/010 E REPRESENTAÇÕES DOS EX. COMBATENTES

– 2º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR COMANDADO PELO

MAJOR PM MAXIMILIANO LUIZ BEZERRA FERNANDES:

BANDA DE MUSICA;

GUARDA BANDEIRA – COMPOSTA PELA BANDEIRA NACIONAL

1º PELOTÃO – FORMADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE COMPÕE A RÁDIO PATRULHA DO 2º BPM;

2º PELOTÃO – FORMADO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO POLICIAMENTO DA FORÇA TÁTICA.

3º PELOTÃO – FORMADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE COMPÕE O GRUPO TÁTICO OPERACIONAL – GTO DO 2º BPM.

– 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR COMANDADO

PELO TENENTE CORONEL HUMBERTO HERMÓGENES PIMENTA:

4º PELOTÃO – FORMADO PELOS POLICIAIS QUE COMPÕE A

RÁDIO PATRULHA DO 12º BPM;

DESFILA O 3º PELOTÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 5º PELOTÃO – FORMADO PELOS POLICIAIS DA CIPAM, RESPONSÁVEIS PELO POLICIAMENTO AMBIENTAL.

– 2º DISTRITO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL – 2º DPRE, COMANDADO PELO CAPITÃO PM MANOEL DE LIMA DA ASSUNÇÃO:

6º PELOTÃO – COMPOSTO POR POLICIAIS MIILITARES, PERTENCENTES AO 1º NÚCLEO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO ESTADUAL.

– CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

– DESFILE MOTORIZADO