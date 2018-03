Prefeitura divulga lista definitiva de inscritos do Programa Estação Juventude

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude, publicou no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), edição N° 451, de 16 de março de 2018, a lista definitiva dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas e indeferidas do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de cargos específicos para atuação Programa Estação Juventude 2.0 – Modalidade complementar, da secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude – SNJ.

O resultado preliminar no processo seletivo simplificado será publicado no próximo dia 21 de março.

O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 2 anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

A lista completa dos candidatos está disponível aqui.