Prefeitura divulga abertura de inscrições para cursos de qualificação profissional

Começam na próxima segunda-feira, dia 12, as inscrições dos cursos de qualificação de mão de obra promovidos pela Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho em parceria com Sebrae. As inscrições serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na sede da secretaria.

Além dos cursos de “Qualidade no Atendimento ao Cliente” e “Técnicas de Vendas”, serão disponibilizadas vagas para as oficinas “Transforme sua ideia em modelo de negócio”, e “Como Planejar Meu Negocio”. As vagas são destinadas para pessoas maiores de 18 anos.

Cada turma conta com um total de 25 vagas, e as aulas acontecerão nos meses de setembro, outubro e novembro, no período da manhã, o primeiro das 7h às 10h, e o segundo das 10h às 13h. Na semana subseqüente serão as oficinas.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Lahyre Neto, fala sobre as ações do município visando a qualificação profissional da população. “Nós estamos buscando qualificar a mão de obra, com o objetivo de facilitar a colocação de um número cada vez maior de pessoas no mercado de trabalho”, enfatiza.

Todas as pessoas interessadas em participar dos cursos precisam estar cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Para mais informações sobre os cursos, oficinas e inscrições, os interessados podem se dirigir a sede da secretaria ou ligar para 3315-5223.

PMM/Assecom