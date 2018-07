Prefeitura disponibiliza transporte para pacientes após incêndio em Hospital do Rim

A secretária executiva de Saúde, Joaniza Vale, visitou na manhã desta sexta-feira (27), a sede do Hospital do Rim na manhã para prestar solidariedade aos pacientes e equipe do Hospital, após incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira.

A Prefeitura de Mossoró afirmou que está ao dispor para ajudar o Hospital do Rim no que for possível, já que é uma Unidade que atende pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS).

A Secretaria de Saúde do município concedeu uma van com espaço para 16 pessoas, do Programa de Acessibilidade Especial de Mossoró (PRAEM), para assegurar a continuidade do tratamento de hemodiálise dos usuários do Hospital do Rim, que vai começar a atuar na tarde desta sexta, às 15h30, no 3° turno de atendimento.

Esse turno foi criado pelo Hospital para não deixar nenhum usuário prejudicado. “A van vai ficar disponível para o Hospital até quando eles precisarem. Nesse momento temos que pensar nos usuários.”, afirmou Joaniza Vale.

A assistente social do Hospital do Rim, Morgana Negreiros, agradeceu a iniciativa da Secretaria de Saúde de estar junto nesse momento delicado. “Joaniza, muito obrigado pela visita e por estar aqui com a gente nesse momento.”, disse Morgana.