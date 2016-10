Prefeitura descumpre o prometido e não realizará Jogos Escolares este ano

O temor expressado pelos desportistas mossoroenses, ainda no mês de junho, de que os Jogos Escolares de Mossoró (JEM`s) não fossem realizados este ano foi confirmado pela Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM). Tradicionalmente realizados em maio de cada ano, Mossoró não terá os jogos escolares em 2016. A explicação dada pela administração municipal para o descumprimento do projeto de incentivo aos esportes foi a aproximação do período fiscal.

Em junho deste ano, um professor de Educação Física do município procurou a imprensa para denunciar a possibilidade do cancelamento dos jogos escolares este ano e ainda reclamar da falta de atenção com o esporte na cidade. Na época, a PMM emitiu nota afirmando que os Jogos Escolares seriam mantidos e realizados no mês de agosto, o que não ocorreu.

Outro problema em relação aos JEM’s é o fato de a prefeitura ainda ter quitado a dívida com os profissionais que trabalharam na competição do ano passado.

Confira a nota enviada aos professores informando sobre o cancelamento dos JEM’s este no:

Sres. Professores.

Comunicamos que não serão realizados os XXII Jogos Escolares de Mossoró, JEM’s 2016. Em despacho da Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Francisca Glaudionora da Silveira informou que devido a aproximação do período fiscal, não haveria tempo hábil para a elaboração e execução de novos projetos (JEM’s) pois o período fiscal já está no fim. A programação a ser executada até o final do ano é quitar débitos que já está em andamento (pagamento da arbitragem dos JEM’s de 2015).

Agradeço a compreensão de todos.

Uirapuru Caldas Coordenador do setor de Educação física.

Questionada sobre o porquê de a Prefeitura não ter realizado os Jogos Escolares antes do final do período fiscal, a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer declarou que o evento não foi promovido porque houve conflito com a data dos Jogos da Juventude Escolar do Rio Grande do Norte (JUVERN’S).

Ainda de acordo com a assessoria, neste mês de outubro não seria possível fazer o JEM’s devido a muitos atletas ainda estarem cumprindo escalas de jogos na Capital do Estado. Em novembro, por sua vez, a PMM não poderá realizar o JEM’s porque o período fiscal chega ao fim em outubro.