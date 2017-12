Prefeitura de Tibau reforça policiamento no veraneio

A Prefeitura Municipal de Tibau firmou parceria com a Polícia Militar para o reforço do policiamento na cidade neste final de ano e durante o mês de janeiro. O município anunciou que vai pagar diárias operacionais para a PM.

O aumento no contingente de policiais em Tibau foi acertada em reunião entre o prefeito Naldinho (PSD), o comandante do Destacamento de Polícia de Tibau Sargento Miguel e o tenente-coronel Humberto Pimenta, do 12º Batalhão de Polícia.

Nesta época, Tibau, que tem pouco mais de quatro mil habitantes, passa a contar com mais de 100 mil pessoas devido ao fluxo de visitantes de diversas cidades, especialmente de Mossoró.