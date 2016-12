Prefeitura de São Gonçalo lança edital de concurso público para Procurador

Está disponível no site da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) o Edital nº 01/2016, voltado para o preenchimento do cargo efetivo de Procurador do Município de Terceira Classe. Estão sendo oferecidas quatro vagas, incluindo uma para candidatos portadores de deficiência. A inscrição custa R$ 200 e pode ser realizada entre os dias 12 de dezembro e 15 de janeiro, exclusivamente pela Internet, através do site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM).

O edital foi publicado pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e pode ser conferido no site da Prefeitura de São Gonçalo.

O certame será executado pelo IBAM. As provas objetivas serão realizadas no dia 11 de março de 2017 e as provas dissertativas no dia 12 de março. Estão aptos a participar do concurso candidatos com curso de Bacharelado em Direito, em Faculdade Oficial ou reconhecida no País, e registro de Advogado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Para ser aprovado, também é necessário comprovar experiência mínima de três anos em atividades jurídicas.