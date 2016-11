Prefeitura de Pau dos Ferros exonera comissionados e convoca concursados

Aproximadamente, 70 cargos comissionados da Prefeitura de Pau dos Ferros, entre coordenadores, assessores e diretores, foram exonerados nesta terça-feira, 1º de novembro, através de portarias publicadas em diário oficial assinadas pelo prefeito Fabrício Torquato, que já havia determinado a retirada de funções gratificadas no âmbito da administração municipal no mês passado.

A decisão tem por finalidade o respeito ao limite prudencial e o cumprimento à lei de responsabilidade fiscal no que se refere ao controle dos gastos públicos. Segundo o chefe do Executivo, a contenção de despesas demanda várias atitudes, inclusive exonerações.

“Toda gestão quando termina, querendo ou não, precisa ajustar as contas finais. Então, a gente tem a necessidade disso para fecharmos o ano bem”, afirmou Fabrício, ao comentar que a medida foi tomada paralela às novas convocações de aprovados no concurso público realizado em 2015, listadas no Diário nº 1.725.

“Responsavelmente, também, nós estamos finalizando algumas convocações, já planejadas, as quais não irão, de maneira nenhuma, sobrecarregar o quadro de funcionários do município. Espero, inclusive, entregar a prefeitura com menos servidores do que quando recebi”, declarou o gestor.

Assumirão cargo efetivo no Executivo pau-ferrense, a partir de novembro, 61 candidatos que obtiveram aprovação na prova aplicada pela Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Assim, com as convocações desta semana, de acordo com a Secretaria de Administração (SEAD), o governo municipal já publicou 42 editais e chamou um total de 247 concursados.