Prefeitura de Parnamirim cancela shows de réveillon por causa da insegurança

A Prefeitura de Parnamirim, na Grande Natal, cancelou os shows na praia de Pirangi, no litoral sul potiguar, na noite de réveillon. O município aponta a insegurança como motivo do cancelamento. O RN tem enfrentado uma onda de violência há 11 dias devido à ausência da Polícia Militar nas ruas.

“Analisamos bem a situação e, por medida de segurança, achamos por bem suspendermos as apresentações musicais. Neste momento de tensão, a segurança da população vem em primeiro lugar”, afirmou o prefeito Rosano Taveira em nota.

Mesmo com o cancelamento dos shows na praia, a Prefeitura de Parnamirim realiza comemoração de ano novo com missa a partir das 22h do domingo, 31, na Praça São Sebastião. A queima de fogos à beira-mar foi mantida.