Prefeitura de Mossoró realiza cadastro de zeladores de túmulos para Dia de Finados

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria do Desenvolvimento Social e Juventude, vai iniciar na próxima segunda-feira, 22, o cadastramento para os zeladores de túmulos que vão atuar nos cemitérios São Sebastião e Novo Tempo, no Dia de Finados. O processo será feito através da diretoria de Geração de Oportunidades, a partir das 8h.

Para se cadastrar, os interessados devem comparecer à Secretaria, que fica localizada no Centro Administrativo Alcides Belo, com xérox dos documentos pessoais e duas fotos 3×4. “Ano passado nós trabalhamos com 80 pessoas, juntando os dois cemitérios”, explicou a gerente de Geração de Oportunidades, Glênia Pinto.

Até o final da próxima semana os cadastrados devem participar de uma reunião onde receberão orientações e o fardamento de identificação. “Neste dia também teremos orientações com a equipe da Secretaria de Saúde”, concluiu.