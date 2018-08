Prefeitura de Mossoró lança licitação para manutenção do Ginásio Pedro Ciarlini

A Prefeitura de Mossoró divulgou na edição de nº 474 do Jornal Oficial de Mossoró (JOM), o edital de licitação para a contratação de empresa para a manutenção e instalações de combate à incêndio do Ginásio Poliesportivo Engº Pedro Ciarlini.

O Ginásio Pedro Ciarlini está interditado desde a gestão passada devido a inadequações do plano de combate a incêndio. A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, elaborou um novo projeto de prevenção a incêndio, que foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Após as adequações o local será liberado para a realização dos eventos esportivos da cidade.

A licitação ocorrerá no dia 10 de setembro, às 8h, na Secretaria Executiva de Licitações, Contratos e Compras, localizada na rua Idalino de Oliveira, 106, Centro. O edital completo poderá ser adquirido através do site: www.prefeiturademossoro.com.br. O investimento previsto na manutenção e instalação de combate à incêndio do Ginásio é de R$ 589.586,68.