Prefeitura de Mossoró intermedeia 500 empregos no primeiro quadrimestre do ano

A Prefeitura Municipal de Mossoró intermediou cerca de 500 postos de trabalho no primeiro quadrimestre de 2017. O processo de entrevistas e encaminhamento de currículos é feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo.

O município conta hoje com parceria com 72 empresas e já atendeu a aproximadamente 3.000 pessoas com atualização e novos cadastros. Somente nesta terça-feira (2), a secretaria realizou mais de 500 entrevistas direcionadas para formação do Banco de Talentos da empresa AeC.

Segundo o titular da pasta, secretário Lahyre Rosado Neto, a expectativa é que a AeC contrate, no mínimo, 240 candidatos.

Na seleção mais recente, foram contratados 216 dos 250 candidatos que participaram do curso de formação da empresa. “A contratação depende de novos contratos feitos pela AeC e também da aprovação dos candidatos no curso interno da empresa”, observou Lahyre Neto.