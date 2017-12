Prefeitura de Mossoró executa ações para regularização dos mercados públicos

A Prefeitura de Mossoró está executando ações para regularizar o funcionamento dos mercados públicos municipais, incluindo o Vuco-vuco. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo e Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Urbanismo.

Entre as medidas que já foram ou serão adotadas estão a execução de serviços de recuperação dos prédios, já iniciados pelo mercado do Alto da Conceição, a reabertura de boxes e a fiscalização do comércio praticado por comerciantes instalados de forma irregular.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo, Lahyre Rosado Neto, informa que boxes que não estejam sendo ocupados pelos seus titulares serão repassados para outras pessoas que tenham interesse em gerar emprego e renda. Também será impedida a instalação de barracas que não tenham autorização da Prefeitura nos mercados, principalmente no Vuco-vuco, onde algumas pessoas instalaram boxes fora do horário comercial, de forma irregular.

Lahyre Neto destaca que a atual gestão municipal resgatou R$ 500 mil de um convênio antigo e está aplicando na recuperação dos mercados públicos. Além da unidade do Alto da Conceição, que já está com os serviços em fase final, também serão beneficiados os mercados do Bom Jardim, Central, Vuco-vuco e a Central de Abastecimento (Cobal) com serviços de melhorias.

PMM/Assecom