Prefeitura de Mossoró disponibiliza toda estrutura do PAM do Jardim para triagem da Operação Sorriso nesta segunda (13)

Por mais um ano seguido, a Prefeitura de Mossoró está disponibilizando toda estrutura do Centro Clínico Professor Ving-un Rosado (PAM do Bom Jardim) para a realização da triagem da Operação Sorriso Missão Mossoró 2020. A partir da manhã desta segunda-feira (13) profissionais mossoroenses, vários voluntários do Brasil e do Mundo vão estar dando início ao processo de resgate de autoestima e inclusão de dezenas de crianças e adultos de Mossoró, cidades vizinhas e outros Estados que têm o lábio leporino ou fenda palatina.

A Operação Sorriso Missão Mossoró tem a expectativa de realizar 50 cirurgias corretoras de lábio leporino e fenda palatina. Durante a atual gestão da prefeita Rosalba Ciarlini, a Operação Sorriso veio todos os anos à cidade. Ao todo foram resgatados 221 sorrisos de crianças e adultos de Mossoró e outras cidades.

Nos últimos quatro anos a Operação Sorriso atendeu 409 pessoas, realizando 3.681 consultas de diversas especialidades, 310 procedimentos cirúrgicos e com um saldo de 221 pessoas operadas.

Prefeitura de Mossoró e Secretaria de Saúde são importantes parceiras na realização de mais uma edição da Operação Sorriso em Mossoró. É a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, que garante as condições necessárias para que a Operação Sorriso seja realizada mais um ano na cidade. Disponibiliza toda estrutura do PAM do Bom Jardim, assegura todos os exames laboratoriais necessários às cirurgias e o transporte dos pacientes e profissionais da Operação Sorriso.

