A Prefeitura de Mossoró decretou os dias 24 e 31 deste mês, que atendecem o Natal e o Ano Novo, como ponto facultativo para as repartições públicas da administração municipal direta. O decreto foi publicado no Jornal Oficial do Município (JOM).

O Decreto Nº 5298 determina ainda que o funcionamento dos serviços essenciais, como UPA´s, coleta de lixo, fiscalização de trânsito e Guarda Civil estarão mantidos nas datas citadas.