Prefeitura de Mossoró convoca novos professores do PSS

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, fez uma nova convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) n° 001/2017, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SEMEEL). A relação dos convocados foi publicada na edição 483 do JOM (Jornal Oficial de Mossoró), de 26 de outubro de 2018.

Os convocados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na Rua Idalino de Oliveira, nº 106, Centro, no expediente aberto ao público de 07h às 13h, no prazo de 15 dias, a contar a partir da data de publicação do edital de convocação, para comprovarem habilitação e tomarem posse no cargo de Professor.

Relação dos convocados:

CIÊNCIAS

VIRGINIA LÚCIA DE ALENCAR SOUZA

LÍNGUA PORTUGUESA

ANA PAULA FELIPE FERREIRA DA SILVA

LÍNGUA INGLESA

LUANA KARLA FERNANDES DE MEDEIROS MARTINS