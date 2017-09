Prefeitura de Mossoró convoca 22 aprovados em concurso público e processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Mossoró publicou no Jornal Oficial do Município (JOM) a convocação de 13 aprovados em concurso público para preencher vagas de assistente social (10), Professor de Geografia (1), Professor de Matemática (1) e Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1). Também foram convocados nove cirurgiões dentistas aprovados no processo seletivo n° 001/2015.

Os candidatos aprovados precisam comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, localizada na Rua Idalino de Oliveira, no Centro da cidade, das 7h às 13h, no prazo de 15 dias.

A documentação completa que o aprovado precisa para homologar a sua aprovação pode ser encontrada através do Jornal Oficial do Município – (http://www.prefeiturademossoro.com.br/jom/jom426b.pdf).

Confira a lista dos convocados:

Assistente Social

Kamyla Mirella de Araújo Costa;

Fabrícia Ariadina Medeiros de Oliveira;

Mircea Maiara de Medeiros Dantas;

Francisca Maria de Andrade;

Maressa Libna Lopes Oliveira Viana;

Isaac Evangelista da Silva Júnior;

Yannes Romeika de Oliveira Santos;

Shirleny Greycy Santos Cerqueira;

Heridineyla Araújo de Freitas;

Izabel Cristina de Freitas.

Professor de Geografia

Ismael Costa Da Silva

Professor de Matemática

Telma da Silva Lopes

Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

Thaysa Valéria Ramalho de Souza

Cirurgião-Dentista

Núbia Priscillyana Almeida Paiva Lima;

Antonio Esildo Costa Filho;

Natanael Vital Gurgel;

Fernanda Maria Wanderley Cavalcanti Freire;

Rui Álvares de Faria Junior;

Tamara Stefanni Oliveira de Souza;

Fernanda Silva Galvão;

Katyane Costa Farias;

Aline Vanessa de Oliveira Dantas.